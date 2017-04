Der Porsche Carrera Cup Deutschland startet mit 25 neuen Porsche 911 GT3 Cup in die Saison 2017. Das 485 PS starke Rennfahrzeug, das im Oktober 2016 in Paris seine Weltpremiere feierte, sorgte für eine starke Nachfrage in Deutschlands ältestem Markenpokal. Bereits nach den ersten Testfahrten in den vergangenen Tagen zeigten sich Fahrer und Teams begeistert über den neuen Motor und die verbesserte Aerodynamik.

Der Rennkalender mit 14 Läufen im hochwertigen Umfeld der DTM und des GT Masters wurde um ein Zusatzevent im Rahmen der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) am Nürburgring (14. bis 16. Juli) ergänzt. Der Porsche Carrera Cup Deutschland wird dort gemeinsam mit dem Porsche Sports Cup unter dem Titel "Porsche Motorsport Race Weekend" ausgetragen. Es werden zwar keine Meisterschaftspunkte vergeben, aber das Starterfeld mit mehr als 50 verschiedenen Porsche-Rennfahrzeugen verspricht jede Menge Action.

"Wir sind sehr zufrieden mit der großen Resonanz und freuen uns über alte und neue Carrera Cup Teams und viele ambitionierte Fahrer, sowohl aus dem Profi- als auch aus dem Amateurbereich. Ich blicke gespannt auf eine garantiert ereignisreiche Saison. Unser Einsatz im Rahmen der WEC wird sicherlich ein Highlight", sagt der neue Manager des Porsche Carrera Cup Deutschland Oliver Köppen.

Neuer Porsche-Junior in Sven Müllers Fußstapen

Die Rennserie startet am ersten Mai-Wochenende in Hockenheim mit den Läufen eins und zwei. Anschließend folgt das gemeinsame Event mit der DTM und dem GT Masters auf dem Lausitzring (19. bis 21. Mai). Auf der Berg-und-Tal-Strecke im österreichischen Spielberg werden im Rahmen des GT Masters die Meisterschaftsläufe fünf und sechs ausgetragen. Der im Kontext der DTM stets ausverkaufte Norisring wird zur Kulisse der Rennen sieben und acht. Nach der Sommerpause geht es im September zum Nürburgring (DTM) und eine Woche später zum Sachsenring (GT Masters). Das Saisonfinale findet wie in den vergangenen Jahren gemeinsam mit der DTM auf dem Hockenheimring statt.

Porsche-Junior Thomas Preining bestreitet in 2017 seine erste Saison im Carrera-Cup. Der 18 Jahre alte Österreicher setzte sich in einem mehrstufigen Sichtungsprozess gegen über hundert Bewerber durch. Er startet für das Team Konrad Motorsport, das sich in der Saison 2016 mit Sven Müller den Meistertitel sicherte. Müller gelang über die Porsche-Markenpokale Porsche-Carrera-Cup Deutschland und Porsche-Supercup der Aufstieg in den Profi-Motorsport. Porsche verpflichtete den Deutschen im vergangenen November als Werksfahrer, er fährt unter anderem im GT Masters und in der Super GT in Japan.

Mit einem umfangreichen TV- und Medienpaket in Zusammenarbeit mit den Sendern n-tv und Sport 1, Livestreaming, Berichterstattung auf Nachrichten- und Sportseiten und einer umfassenden Einbindung in die sozialen Medien wird der Porsche Carrera Cup Deutschland auch 2017 eine hohe Sichtbarkeit auf allen Kanälen haben.

Rennkalender Porsche Carrera Cup Deutschland

5.-7. Mai: DTM Hockenheim I, Rennen 1+219.-21. Mai: DTM Lausitzring, Rennen 3+49.-11. Juni: GT Masters Red Bull Ring, Österreich, Rennen 5+630. Juni - 2. Juli: DTM Norisring, Rennen 7+88.-10. September 2017: DTM Nürburgring, Rennen 9+1015.-17. September 2017: ADAC GT Masters Sachsenring, Rennen 11+1213.-15. Oktober 2017: DTM Hockenheim II, Rennen 13+14

*14.-16. Juli: FIA WEC 6 Stunden vom Nürburgring, Einladungsrennen

© Motorsport-Total.com