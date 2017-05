In der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) steht am kommenden Wochenende der zweite Saisonlauf in Spa-Francorchamps auf dem Programm. Wieder steht das Duell zwischen Toyota und Porsche im Vordergrund - Im Gegensatz zum ersten Rennen allerdings mit veränderten Voraussetzungen.

Im letzten Rennen vor dem Saisonhighlight in Le Mans setzen die Japaner erstmals einen dritten Wagen ein. Los geht es am Freitag ab mit dem Qualifying (ab 14.50 Uhr im LIVESTREAM).

Porsche im neuen Gewand

Das Porsche GT Team geht beim zweiten Saisonrennen der Sportwagen-Weltmeisterschaft WEC auf dem Circuit de Spa-Francorchamps (am 6. Mai ab 14 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) mit zwei neuen Porsche 911 RSR an den Start.

Der 510 PS starke Rennwagen wurde komplett neu entwickelt und holte beim WEC-Auftaktrennen in Silverstone als Zweiter und Dritter bereits zwei Podiumsplatzierungen und machte mächtig Druck auf den siegreichen Toyota mit den Fahrern Buemi/Davidson/Nakajima.

Auf der 7,004 Kilometer langen Strecke in den belgischen Ardennen gehen nun vier Porsche-Werksfahrer an den Start und wollen wiederum überzeugen.

"Spa ist die Generalprobe für die 24 Stunden von Le Mans. Ein letzter Test unter Wettbewerbsbedingungen vor dem absoluten Saisonhöhepunkt in der Sportwagen-Weltmeisterschaft WEC. Wir werden das Rennen auf dem anspruchsvollen Kurs in den Ardennen nutzen, um unseren neuen 911 RSR sowie uns als Team so gut wie möglich auf Le Mans mit seinen sehr speziellen Herausforderungen vorzubereiten", sagte Porsche-Motorsportchef Dr. Frank-Steffen Walliser.

Toyota ist gewarnt

Das siegreiche Toyota-Trio erwartet starke Gegenwehr aus dem Porsche-Lager. "Die Gegenwehr von Porsche wird noch stärker ausfallen", stimmt Anthony Davidson zu. Der 7,004 Kilometer lange Kurs in den Ardennen mit seinen 20 Kurven kommt dem Low-Downforce-Porsche eher entgegen als die Strecke von Silverstone. "Unser Auto wird auch in Spa super zu fahren sein", ist sich Toyota-Pilot Nakajima jedoch sicher. Im dritten Auto feiert Lapierre sein Toyota-Comeback und Yuji Kunimoto das Debüt in der WEC.