Die Zeit des Wartens ist vorbei. Heute um 15 Uhr startet das legendärste Autorennen der Welt: Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans.

Der Gesamtsieg entscheidet sich in der LMP1-Klasse, in der Toyota und Porsche um den Sieg kämpfen. Nach dem Drama um Toyota im vergangenen Jahr, als das Toyota-Auto mit der Startnummer fünf in Führung liegend wenige Minuten vor Schluss stehen blieb und der sicher geglaubte Sieg an Porsche verloren ging, wollen die Japaner dieses Jahr unbedingt gewinnen.

Das zeigte sich direkt im Qualifying. Dort sorgte Toyota-Pilot Kamui Kobayashi für einen Paukenschlag: Mit einer Rundenzeit von 3:14,791 Minuten sicherte er sich nicht nur die Pole Position, sondern stellte sogar einen neuen Rundenrekord in Le Mans auf.

Auch das Warm-Up am Samstag bestimmte Toyota: Kazumi Nakajima fuhr im Toyota mit der Startnummer acht in 3:18.308 Minuten auf Rang eins. Zweiter wurde der Toyota mit der Startnummer sieben. Der Polesetter um Kobayashi fuhr 3:18.661 Minuten.

SPORT1 zeigt die Highlights des Rennens am Montag ab 17 Uhr im TV.

Doch nicht nur in der LMP1 wird es spannend. Auch in der LMP2 und den GT-Rennklassen wird ein spannendes Rennen erwartet. Die LMP2-Klasse ist zudem prominent besetzt. Unter anderem startet dort der ehemalige französische Nationaltorwart Fabien Barthez.

SPORT1 berichtet LIVE: Jetzt aktualisieren

+++ 15:03 Uhr: 1. Runde beendet +++

1. Toyota #7, 2. Porsche #1, 3. Toyota #8

+++ 15:00 Uhr: Start des Rennens +++

Formel 1-Boss Chase Carey hat das Rennen als Ehrenstarter freigegeben!

+++ Startfahrer in der LMP1 +++

Folgende Fahrer beginnen in der LMP1-Klasse das Rennen:

Toyota #7 - Mike Conway

Toyota #8 - Sebastien Buemi

Porsche #1 - Neel Jani

Porsche #2 - Timo Bernhard

Toyota #9 - Nicolas Lapierre

ByKolles #4 - Oliver Webb

+++ 14:51 Uhr: Einführungsrunde +++

In wenigen Minuten startet das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Die Fahrer gehen jetzt in die Einführungsrunde.

+++ Fabien Barthez startet in der LMP2 +++

Der ehemalige französische Nationaltorwart Fabien Barthez steht in Le Mans als LMP2-Fahrer am Start. Zusammen mit dem ehemaligen Formel-1-Fahrer Olivier Panis ist er Besitzer des LMP2-Teams "Panis Barthez Competition", für dass Barthez selbst fährt. Er startet zusammen mit seinen Landsmännern Timothé Buret und Nathanael Berthon.

+++ Zwei Deutsche in der LMP1 +++

In der LMP1-Klasse starten auch zwei deutsche Fahrer. Beide starten für Porsche. Andre Lotterer fährt im Porsche #1 zusammen mit dem Schweizer Neel Jani und dem Briten Nick Tandy. Timo Bernhard geht im Porsche #2 mit den beiden Neuseeländern Brendon Hartley und Earl Bamber an den Start.

+++ Ergebnis des Warm-Ups in der LMP1 +++

1. Toyota #8 (Buemi/ Davidson/ Nakajima) 3:18.308 Minuten

2. Toyota #7 (Conway/ Kobayashi/ Sarrazin) 3:18.661 Min.

3. Porsche #1 (Jani/ Lotterer/ Tandy) 3:20.120 Min.

4. Toyota #9 (Lapierre/ Kunimoto/ Lopez) 3:20.327 Min.

5. Porsche #2 (Bernhard/ Bamber/ Hartley) 3:20.430 Min.