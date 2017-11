Beim Saisonfinale der FIA World Endurance Championship (WEC) in Bahrain steht der letzte große Auftritt des Porsche 919 Hybrid an (ab 13.45 Uhr LIVE im TV und STREAM bei SPORT1).

Auch wenn der deutsche Hersteller in der LMP1-Klasse bereits beide WM-Titel sicher hat, will er seine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte auf der Langstrecke mit einem Sieg gebührend beenden.

Porsche will sich gebührend verabschieden

Toyota lauert dagegen auf die letzte Chance, den Konkurrenten aus Weissach noch einmal zu schlagen.

Drei Le-Mans-Siege und jeweils drei WM-Titel in der Fahrer- und Herstellerwertung hat Porsche seit seinem Einstieg in die LMP1-Kategorie im Jahr 2014 mit dem Le Mans Prototyp 919 Hybrid eingefahren.

Beim anstehenden 6-Stunden-Rennen in Bahrain gilt es nun, sich mit einem Sieg gebührend zu verabschieden. Ein Kandidat dafür ist das frischgebackene Weltmeistertrio Timo Bernhard, Earl Bamber und Brendon Hartley, das sich zuletzt in Shanghai vorzeitig den Titel sicherte.

Form spricht für Toyota

Für Bernhard ist es bereits der zweite Triumph in der Langstrecken-WM nach 2015. Der anvisierte Abschiedssieg im Wüstenstaat wird für Porsche allerdings alles andere als einfach: Die Form spricht für Konkurrent Toyota, der die beiden vergangenen WEC-Rennen für sich entscheiden konnte und natürlich ebenfalls das letzte Prestigeduell gewinnen will.

Neben der Rennstrecke könnte es ebenfalls interessant werden, denn bei Toyota verdichteten sich zuletzt die Anzeichen auf ein zukünftiges Engagement von Formel-1-Pilot Fernando Alonso.

Jackie Chan kämpft um Titel

Während in der LMP1-Klasse bereits die WM-Entscheidungen gefallen sind, ist der Titelkampf in den drei anderen Kategorien noch offen. In der LMP2-Klasse kämpft unter anderem Schauspieler Jackie Chan mit seinem Team noch um den Gesamtsieg.

In der LMGTE-Pro-Klasse muss sich Spitzenreiter Ferrari gegen die Verfolger Porsche und Ford behaupten und in der LMGTE-Am-Kategorie hat Aston Martin mit zehn Punkten Vorsprung die besten Aussichten.