Poker: Das passiert in Folge 14 der German High Roller

Neue Folge der German High Roller

In der neuen Folge der German High Roller (So. ab 19.30 Uhr im TV auf SPORT1) sitzen drei Weltmeister am Cashgame-Tisch. Die Poker-Asse spielen wieder um dicke Pötte.