Die World Series of Poker ist das wichtigste Turnier der Pokerwelt, die WM der Poker-Asse.

Ab Montag, 1. Januar zeigt SPORT1 das Main Event der WSOP 2017 exklusiv im deutschen Fernsehen.

Insgesamt 7221 Teilnehmer - darunter auch Ex-Fußball-Star Mario Basler - zahlten den Buy-In von 10.000 Dollar im Rio All-Suite Hotel and Casino in Las Vegas. Für den Gewinner gab es am Ende ein unglaubliches Preisgeld: Über 8,1 Millionen Dollar!

Für Poker-Fans und alle, die das Spiel lieben lernen wollen, sind die Highlights der WSOP im TV ein Muss: Action satt, Analysen der spektakulärsten Hände, lustige Sprüche, abgezockte Profis und eine Menge verrückter Typen.

Die kommenden Sendetermine im Überblick:

Montag, 1. Januar, 12 Uhr

Mittwoch, 3. Januar, 18 Uhr

Mittwoch, 10. Januar, 17.30 Uhr

Sonntag, 14. Januar, 20.30 Uhr

Donnerstag, 18. Januar, 18.30 Uhr

Sonntag, 21. Januar, 19.30 Uhr

Donnerstag, 25. Januar, 19 Uhr

Montag, 29. Januar, 19 Uhr

Dienstag, 30. Januar, 18 Uhr