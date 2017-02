Keirin- und Zeitfahr-Weltmeister Joachim Eilers ist an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt und hat seine Teilnahme an den bevorstehenden Weltcuprennen der Bahnradfahrer in Cali/Kolumbien (17. bis 19. Februar) und Los Angeles/USA (24. bis 26. Februar) abgesagt.

"Die Werte haben sich aber bereits wieder gebessert", teilte der 26-jährige Chemnitzer in einer Erklärung mit.

Ob Eilers an den Weltmeisterschaften im April in Hongkong teilnehmen kann, ist noch nicht geklärt. "Das müssen weitere Untersuchungen zeigen," sagte Bundestrainer Detlef Uibel.