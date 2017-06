Der ehemalige deutsche Straßenrad-Meister Emanuel Buchmann hat auch auf der letzten Etappe des Critérium du Dauphiné geglänzt und drei Wochen vor Beginn der Tour de France seine Topform unterstrichen.

Der 24-Jährige vom Team Bora-hansgrohe wurde auf dem 115 Kilometer langen und mit vier schweren Anstiegen gespickten Teilstück von der Olympiastadt Albertville auf das Plateau de Solaison Vierter und verbesserte sich im Gesamtklassement auf Platz sieben.

Der Etappensieg ging an den Dänen Jakob Fuglsang (Astana), der BMC-Fahrer Richie Porte (Australien) damit auch den Gesamtsieg entriss. Titelverteidiger Christopher Froome (Großbritannien/Sky) wurde nach Problemen am Schlussanstieg mit 1:36 Minuten Rückstand auf Fuglsang nur Achter und fiel in der Gesamtwertung auf Rang vier zurück.