Alberto Contador (34) wird nach der Vuelta in seiner Heimat Spanien (ab 19. August) seine Karriere als Radprofi beenden.

Das kündigte der zweimalige Sieger der Tour de France am Dienstag in einem Video auf der Social-Media-Plattform Instagram an. Contador hat neben seinen Erfolgen in Frankreich (2007, 2009) auch dreimal die Spanien-Rundfahrt (2008, 2012, 2014) und zweimal den Giro d'Italia (2008, 2015) gewonnen.

"Ich habe mir das gründlich überlegt und nun diese Entscheidung getroffen. Einen schöneren Abschied kann ich mir nicht vorstellen", sagte Contador, der die Tour im Juli als Neunter mit einem Top-10-Resultat abgeschlossen hatte.

"Es war mir eine Ehre"

Contador verlässt damit nach nur einem Jahr die Mannschaft Trek-Segafredo um den deutschen Klassiker-Spezialisten John Degenkolb (Gera). Teammanager Luca Guercilena würdigte Contador mit warmen Worten.

"Es war eine Ehre, mit solch einem Champion zusammenzuarbeiten", sagte Guercilena. Man werde alles daran setzen, Contador bei der Vuelta einen würdigen Ausstand zu bereiten. Trotz seiner zahlreichen Erfolge liegt auf Contadors Karriere ein Schatten. Während der Frankreich-Rundfahrt im Jahr 2010 wurde er positiv auf die verbotene Substanz Clenbuterol getestet, abschließend gesperrt wurde er allerdings erst Anfang 2012 durch den Internationalen Sportgerichtshof CAS.

Neben dem Tour-Sieg 2010 wurde ihm auch der Triumph beim Giro 2011 aberkannt. Zudem wurde Contador immer wieder mit dem spanischen Dopingarzt Eufemiano Fuentes in Verbindung gebracht.

Contador will Vuelta genießen

Contador kann sich derweil keinen "besseren Abschied" als bei seinem "Heimrennen" vorstellen. "Ich bin sicher, es werden drei wunderbare Wochen, in denen ich Eure Zuneigung genießen werde. Ich brenne auf den Start", sagte er.

Bei der 72. Spanien-Rundfahrt bieten sich dem Kletter-Spezialisten zahlreiche Gelegenheiten für Erfolge.

Die Veranstalter haben für die letzte große Landesrundfahrt der Saison erneut ein anspruchsvolles Profil gewählt, insgesamt warten neun Bergankünfte auf das mit zahlreichen Top-Stars gespickte Feld. Unter anderem haben sich der britische Tour-Sieger Chris Froome, der Italiener Fabio Aru und Frankreichs Hoffnungsträger Romain Bardet angekündigt.