Tony Martin radelte sich auf der Rolle gerade den Frust aus den Beinen, da ließen einzelne Fan-Rufe zumindest wieder ein Lächeln über seine Lippen huschen. Das so ersehnte und eigentlich für ihn bestimmte Gelbe Trikot gehörte beim Auftakt der 104. Tour de France in Düsseldorf aber dem Briten Geraint Thomas.

"Die Enttäuschung ist unendlich groß. Ich hatte die klare Zielstellung zu gewinnen. Es ist sehr schade für mich, es war eine einmalige Chance, in Deutschland in Gelb zu fahren", sagte Martin.

14 Kilometer lagen zwischen dem Traum vom "Maillot jaune" beim ersten Grand Départ in Deutschland seit 30 Jahren und der Realität, die schließlich hieß: vierter Platz mit acht Sekunden Rückstand auf den Waliser aus der Sky-Mannschaft von Titelverteidiger Chris Froome. "Ich habe auf dem letzten Kilometer etwas liegenlassen, da ist mir der Akku ausgegangen", sagte Martin (Die Gesamtwertung im Überblick).

Kittel nach starkem Auftritt mit Gelb-Chance

Die Atmosphäre vor heimischen Publikum wird ihm dennoch in Erinnerung bleiben. "Ein war ein wunderschönes Rennen. Ich habe überhaupt keine Anweisungen verstanden, weil die Leute mich so gepusht, so angefeuert haben", sagte der viermalige Zeitfahr-Weltmeister, der in der Düsseldorfer Wetterlotterie eine Niete gezogen hatte.

Der 32 Jahre alte deutsche Hoffnungsträger ging mutig an, ließ sich aber wohl etwas beeindrucken vom Regen, der die Straße in eine Rutschbahn verwandelt hatte. Bei der Zwischenzeit lag der viermalige Weltmeister noch vier Sekunden vor Thomas.

"Es hat schon arg eingeschüchtert, man hat immer wieder Stürze gesehen, einige hat es auch schlimm gelegt. Da ist man nicht grad motiviert, noch mehr Risiko zu gehen, ein halbes km/h zu schnell und das Rennen ist zu Ende", so Martin über die Wetterverhältnisse.

Von den Gesamtfavoriten machte Froome die mit Abstand beste Figur - und distanzierte als Sechster seine Konkurrenten wie den Australier Richie Porte deutlich (Die Favoriten im Check).

Eine starke Vorstellung zeigten Sprinter Marcel Kittel als Neunter (+0:16), der mit einem Etappensieg im Massensprint noch gute Chancen auf ein Gelbes Trikot hätte, und Nikias Arndt als Elfter (+0:16).

Um 18.20 Uhr hatte Martin die Startrampe an der Düsseldorfer Messe im Regenbogentrikot des Weltmeisters verlassen. Tief atmete er ein letztes Mal ein, der Blick starr fokussiert auf sein großes Ziel - dann begann die Reise zum "Mittelpunkt der Radsport-Welt", wie er das Gelbe Trikot dieser Tage bezeichnete.

Tour-Aus für Valverde nach heftigem Sturz

2015 hatte er es schon einmal tragen dürfen, nach einem beinahe heroischen Kampf über einige Tage. In Utrecht war Martin zunächst dem diesmal fehlenden Australier Rohan Dennis beim Auftakt-Zeitfahren unterlegen, auf der vierten Etappe gelang ihm dann in Cambrai der verspätete Coup.

Martin hatte in Düsseldorf schon im Vorfeld vor den Gefahren gewarnt, die bei Regen entstehen würden. Straßenbahn-Schienen, Zebrastreifen, rot eingefärbte Radwege - es gab zahlreiche potenzielle Fallen bei Nässe. Wie tückisch die Verhältnisse waren, erlebte der spanische Routinier Alejandro Valverde, der heftig zu Fall kam und die Tour aufgeben musste.

Schon vor Martins Start zeichnete sich ab, dass auch das Glück eine gewisse Rolle spielen würde. Die Bedingungen wechselten häufig, der Regen ließ mal nach, wurde wieder stärker, und war zwischendurch auch ganz weg. Der Straße aber blieb durchweg rutschig, es war für die Fahrer vor allem in den Kurven ein Ritt auf der Rasierklinge (Tour 2017: Das müssen Sie wissen).

Zabel mit Sturz im Pech

Für Martin, der schon so viele große Erfolge gefeiert, aber auch bittere Pleiten erlebt hatte, war es der wichtigste Tag der Saison. Akribisch hatte er sich vorbereitet, seit Monaten an der richtigen Abstimmung gefeilt, an jedem Millimeter seiner Position, schlicht an jedem Detail. Alles sollte perfekt harmonieren an diesem Festtag für den deutschen Radsport.

Hunderttausende Fans aus aller Welt hatten sich in der Rheinmetropole trotz des wechselhaften Wetters entlang der Strecke versammelt. Und viele davon drückten Martin die Daumen, wünschten sich, ihn am Abend im Gelben Trikot zu sehen. Dieser Traum wurde jedoch keine Realität.

Die deutschen Profis genossen die Atmosphäre beim ersten Tour-Start in Deutschland seit 30 Jahren trotz der äußerlichen Widrigkeiten. "Es war eine supergeile Erfahrung", sagte Rundfahrt-Talent Emanuel Buchmann stellvertretend.

Pech hatte Debütant Rick Zabel, der bei seiner Tour-Premiere gleich zu Sturz kam. "Ich habe ein bisschen zu viel Risiko genommen und bin weggerutscht. Ärgerlich, aber Schwamm drüber", sagte der Sohn der Sprinter-Legende Erik Zabel.