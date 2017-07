Die deutschen Freiwasserschwimmer warten auch nach dem dritten WM-Rennen im Plattensee weiter auf die erste Medaille.

Im Rennen über zehn Kilometer vor Balatonfüred brach der lange Zeit in der Führungsgruppe platzierte Rob Muffels in der letzten Runde ein und belegte am Ende Rang 26. Der Wiesbadener Christian Reichert wurde Zwölfter mit einem Rückstand von knapp 30 Sekunden auf den Bronzerang.

Niederländer gewinnt Gold

Das dritte WM-Gold im Balaton ging nach 1:51:58,50 Stunden an den niederländischen Olympiasieger Ferry Weertman vor Titelverteidiger Jordan Wilimovsky aus den USA und dem französischen Olympiadritten Marc-Antoine Olivier, der über die halbe Distanz den WM-Titel gewonnen hatte.

"Am Anfang lief alles nach Plan, aber am Ende hat einfach die Geschwindigkeit gefehlt", sagte Muffels, der im Weltcup zuletzt Zweiter geworden war: "Ich hatte Top-Ergebnisse in diesem Jahr und habe mich hier unter Wert verkauft. Die Enttäuschung ist sehr groß." Routinier Reichert war dagegen sehr zufrieden: "Ich habe nach Olympia weniger trainiert, um mich für 2020 zu sammeln. Auf den letzten 800 m habe ich fast 20 Leute überholt."

Bundestrainer Stefan Lurz war von seiner Olympia-Hoffnung Muffels enttäuscht: "Irgendwann muss er den Schritt von fünf auf zehn Kilometer hinbekommen. Man muss jetzt schauen: Was kann man noch tun?" Muffels hatte vor zwei Jahren WM-Silber auf der kurzen Strecke gewonnen und sich jetzt ganz auf die olympische Distanz konzentiert.

Am vergangenen Sonntag hatte Muffels' Vereinskollegin Finnia Wunram auf derselben Distanz den siebten Platz erreicht. Zum Auftakt waren die WM-Debütanten Marcus Herwig und Ruwen Straub über fünf Kilometer als 26. und 28. hinterher geschwommen.