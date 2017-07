Die Medaillenkandidaten Philip Heintz und Franziska Hentke sind bei der WM in Budapest problemlos ins Halbfinale geschwommen. Heintz schlug im Vorlauf über 200 m Lagen nach 1:58,99 Minuten als Siebter an.

Hentke kam in 2:08,06 Minuten über 200 m Schmetterling auf Platz sechs. Beide führen die Jahresweltbestenliste an. Damian Wierling schied dagegen über 100 m Freistil als Vorlauf-25. in 49,07 Sekunden aus.

"Für das Halbfinale hat es gereicht, mehr wollte ich nicht machen", sagte Heintz nach seiner auf dem Papier nur mäßigen Zeit von 1:58,99 Minuten. Erst im Halbfinale wolle er seine Karte aufdecken, sagte der Kurzbahn-Vizeweltmeister: "Jetzt ein Mittagsschläfchen - und dann wird das was."

Auch Hentke pokerte sich mit einer Zeit von 2:08,06 Minuten ins Halbfinale. "Da ist definitiv noch Luft nach oben", sagte die Magdeburgerin, die bei der DM in Berlin knapp zwei Sekunden schneller gewesen war.

Weltrekord durch Lagenstaffel der USA

Die gemischte Lagenstaffel der USA erzielte im Vorlauf derweil den sechsten Weltrekord der WM. Das US-Quartett schlug nach 3:40,28 Minuten an und blieb damit um knapp anderthalb Sekunden unter der zwei Jahre alten Bestmarke von Großbritannien.

Die deutsche Staffel mit Lisa Graf, Christian vom Lehm, Aliena Schmidtke und Marius Kusch zog auf Platz acht ins Finale am Mittwochabend ein. Das DSV-Quartett (3:47,66) profitierte dabei von einer Disqualifikation der deutlich schnelleren Staffel von WM-Gastgeber Ungarn wegen eines Wechselfehlers.

Es ist nach 800-m-Freistilschwimmer Florian Wellbrock erst die zweite deutsche Finalteilnahme bei den Titelkämpfen in der Duna Arena.