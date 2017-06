Nach dem ein englisches Gericht Boris Becker am Mittwoch für zahlungsunfähig erklärt hatte, haben sich jetzt auch seine Frau Lily Becker und Sohn Noah zu Wort gemeldet.

Auf Instagram postete Lily Becker ein Bild mit den sinngemäßen Worten: "Geld mag die Frau anziehen, die du willst, aber Probleme ziehen die Frau an, die du brauchst." Sie kommentiert den Post mit "Nächstes Kapitel...".

Auch Sohn Noah Becker äußerte sich zu den Problemen seines Vaters. In der Bild sagte er: "Ich habe das nicht gelesen, ich lese nie Schlagzeilen. Ich weiß nicht, was war da war, interessiert mich nicht." Gleichzeitig betonte er, ein sehr enges Verhältnis zu seinem Vater zu haben.

In der Hamburger Morgenpost sagte der 23-Jährige zudem: "Für mich zählt nicht, was Menschen haben, sondern wer sie sind und was sie können."

Inzwischen haben die englischen Behörden Boris Becker aufgefordert eine umfassende Schuldenbeichte abzulegen. Becker hatte sich direkt nach dem Schuldspruch gegen die Darstellung, dass er pleite sei, gewehrt.