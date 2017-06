Venus Williams ist in einen tödlichen Verkehrs-Unfall involviert gewesen.

Wie TMZ Sports berichtet war die 37 Jahre alte Tennis-Spielerin sogar Schuld an einer Auto-Kollision, an deren Folgen ein Mann verstarb. Nach dieser schweren Anschuldigungen veröffentlichte Williams' Anwalt eine Stellungnahme.

"Es war ein unglücklicher Unfall und Venus möchte ihre tiefste Anteilnahme für die Familie, die einen ihrer Liebsten verloren hat, zum Ausdruck bringen" erklärte Malcolm Cunningham.

Wer hat Schuld an dem tödlichen Unfall?

TMZ bezog sich zuvor in ihrer Berichterstattung auf einen Polizeibericht, in dem Williams als Verursacherin des Unfalls genannt wird. Offenbar stand Williams nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Der schlimme Crash ereignete sich am 9. Juni in Palm Beach Gardens im US-Bundesstaat Florida.

Jerome Barson, ein 78-Jähriger Mann aus Florida, wurde dabei schwer verletzt und kam knapp zwei Wochen später in einem Krankenhaus ums Leben. Gefahren wurde das Auto von seiner Frau, Linda Cohen Barson. Sie erlitt ebenfalls Verletzungen, die allerdings nicht lebensgefährlich waren.

Williams war in ihrem SUV offenbar in eine Kreuzung gefahren und hatte dabei angeblich dem näher kommenden Auto der Barsons die Vorfahrt genommen. Der Wagen konnte nicht mehr ausweichen, es kam zur Kollision. Von der Polizei gefragt soll Williams angegeben haben, sie habe über die Kreuzung fahren wollen, aber wegen dem starken Verkehr abgebremst.

Anwalt beschreibt Szene

Ihr Anwalt beschrieb die Szene folgendermaßen: "Frau Williams ist bei grünem Licht in die Kreuzung hinein gefahren. Die Polizei schätzt, dass sie mit einer Geschwindigkeit von fünf mph (rund acht km/h) unterwegs war, als Frau Barson in sie hinein fuhr. Die Beamten stellten ihr keine Vorladungen aus oder unterstellten ihr eine Verkehrs-Widrigkeit."

In Kürze soll Venus Williams beim Grand-Slam-Turnier von Wimbledon an den Start gehen.