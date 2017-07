Die Website von Tennis-Legende Boris Becker, www.borisbecker.com, hat einen neuen Besitzer.

Die Domain stand Anfang Juli bei einem Auktionshaus aus ungeklärten Gründen zum Verkauf und ist jetzt in den Händen des Berliner Start-ups Sparheld. Becker selbst verwies bis Donnerstagabend auf seinen offiziellen Social-Media-Accounts jedoch weiterhin auf die Internetseite.

Neue Besitzer: "Sind Fans von Boris Becker"

"Wir haben das gemacht, weil wir Fans von Boris Becker sind. Und für den Preis ist das auch okay", sagte Henning Kruthaup, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, der Welt. Für 827,60 Euro hat das Berliner Unternehmen die Domain des Leimeners erworben - nicht aus geschäftlichen Gründen, wie Kruthaup erklärte.

Nun empfängt die Besucher der Website ein Brief der neuen Besitzer an die Tennis-Legende. Dort heißt es, dass Becker sich doch melden möge, wenn er die Domain zurückhaben wolle.

Die Botschaft der neuen Besitzer von borisbecker.com an die Tennis-Legende © Sparheld/borisbecker.com

"Wir würden ihm die Domain einfach wieder zurückübertragen. Wohin auch immer er sie hinhaben möchte. Wir wollen dafür auch kein Geld. Ich denke, das bisschen Unterstützung können wir uns noch leisten", erklärte Geschäftsführer Kruthaup und stritt damit finanzielle Hintergedanken ab.

Becker kürzlich für bankrott erklärt

Stattdessen wollte das Unternehmen den mehrfachen Wimbledon-Champion schützen: "Es ist einfach seine Marke, und es sind seine Rechte an der Marke. Dementsprechend wollen und können wir damit gar nichts Kommerzielles machen. Wir wollten einfach nicht, dass sich jemand die Domain sichert und etwas damit macht, das den Namen 'Boris Becker' noch weiter schädigt."

Ein Londoner Gericht hatte Becker vor wenigen Wochen für bankrott erklärt, weil er Schulden in Höhe von vier Millionen Euro bei einer Privatbank nicht bedient hatte.

Die Botschaft auf www.borisbecker.com im Wortlaut:

Lieber Boris,

mit etwas Wehmut haben wir die Schlagzeilen um Deine Person in den vergangenen Tagen zur Kenntnis genommen. Als Ikone des Tennissports und gefeierter Star hast Du uns in den vergangenen Jahrzehnten begeistert.

Mit 17 Jahren hast Du als jüngster Spieler erstmals Wimbledon gewonnen und damit ein Stück Tennisgeschichte geschrieben. Dieser unvergessliche Triumpf wird in naher Zukunft wohl nicht zu wiederholen sein. Unvergessen bleibt nicht das längste Davis-Cup-Match aller Zeiten, als Du 1987 John McEnroe niederringen konntest oder Dein Sieg bei den Australian Open 1991, als Du zum ersten Mal die Nummer 1 der Tenniswelt warst. Insgesamt zieren 6 Grand Slam-Titel sowie 49 Turniersiege Deine Vita.

2013 hast Du ein neues Kapitel in Deinem Leben aufgeschlagen und den damaligen Weltranglistenzweiten Novak Djokovic zu Ruhm und Ehre geführt. Unter Deiner Regie konnte Đoković sechs Grand Slam-Titel gewinnen und 2014 an die Spitze der Weltrangliste zurückkehren.

Leider mussten wir mit bedauern feststellen, dass Deine Webseite zur Auktion stand. Damit mit Deiner Domain kein Schindluder getrieben wird, haben wir uns diese gesichert und bewahren sie für Dich auf. Du kannst Dich jederzeit bei uns melden, damit sie wieder in Deinen Besitz übergeht.