Roger Federer ist mit einem lockeren Auftaktsieg in den Hopman-Cup in Perth gestartet. Der 36-Jährige gewann gegen Yuichi Sugita mit 6:4, 6:3 und brachte die Schweiz gegen Japan mit 1:0 in Führung.

Das zweite Einzel spielt Belinda Bencic gegen Naomi Osaka. Das erste Spiel der Gruppe B hatten die USA mit 2:1 gegen Russland gewonnen.

"Es ist vielleicht ein gutes Omen, zurück an der Stätte meines Comebacks zu sein", sagte Federer anschließend: "2017 begann hier ein großartiges Jahr." In dem gewann der Weltranglistenzweite unter anderem die Australian Open und Wimbledon.

Deutschland greift mit Alexander Zverev und Angelique Kerber erst am Neujahrstag in den Wettbewerb ein. In der Gruppe A treffen die beiden dann auf das belgische Duo David Goffin und Elise Mertens.