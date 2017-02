Philipp Kohlschreiber hat beim ATP-Turnier in Rotterdam für eine kleine Überraschung gesorgt. Der Davis-Cup-Spieler setzte sich zum Auftakt der mit 1,85 Millionen Euro dotierten Veranstaltung nach 1:13 Stunden gegen den an Nummer acht gesetzten Franzosen Lucas Pouille mit 7:5, 6:2 durch und zog ins Achtelfinale ein.

Gegen den in der Rangliste um 16 Positionen besser platzierten Pouille konnte sich Kohlschreiber vor allem auf seinen ersten Aufschlag verlassen: 80 Prozent der Punkte verbuchte "Kohli". In der Runde der letzten 16 bekommt es der 33-Jährige nun mit dem Slowaken Martin Klizan oder den Spanier Fernando Verdasco zu tun.

Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev und sein Bruder Mischa Zverev sind in Rotterdam ebenfalls am Start, Florian Mayer war bereits am Montag am niederländischen Lokalmatadoren Robin Haase gescheitert.