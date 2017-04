Alexander Zverev hat sich schon in der zweiten Runde sang- und klanglos aus dem ATP-Turnier in Barcelona verabschiedet.

Beim 1:6, 4:6 gegen den Südkoreaner Chung Hyeon war der an Nummer acht gesetzte Deutsche gerade im ersten Durchgang chancenlos. Chung, der sich erst über die Qualifikation ins Hauptfeld in Barcelona gespielt hatte, hatte in der ersten Runde bereits Zverevs Davis-Cup-Kollegen Philipp Kohlschreiber mühelos ausgeschaltet.

Nachdem Zverev das Match gegen den gleichaltrigen Chung nach 81 Minuten mit einem Doppelfehler abgegeben hatte, ließ der 20-Jährige seine Wut an seinem Racket aus und zertrümmerte das gute Stück mit voller Wucht.

Zverev, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, war der letzte im Turnier verbliebene deutsche Tennisprofi.