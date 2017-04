Tennis-Legende Boris Becker traut Roger Federer (35) die Rückkehr an die Spitze der Weltrangliste zu. "Wer die letzten drei Monate so gespielt hat, der hat große Hoffnungen und das realistische Ziel, am Ende des Jahres die Nummer eins zu sein", sagte der 49-Jährige bei der Fitnessmesse FIBO in Köln.

Bildergalerie Die einzigartige Karriere des Roger Federer 45 Bilder

Federer war durch seinen Turniersieg beim Hartplatz-Masters in Miami im Ranking auf den vierten Platz geklettert. Zuvor hatte der Grand-Slam-Rekordchampion in dieser Saison bereits bei den Australian Open und in Indian Wells triumphiert.

(Darum dominiert roger Federer wieder)

"Ich glaube, das hat vor allem ihn überrascht, nachdem er ein halbes Jahr verletzt war", sagte Becker, "er ist auch schon jenseits der 30, und diese Leistungsexplosion hätte niemand erwartet."

Mindestens bis zu den French Open in Paris (28. Mai bis 11. Juni) wird Federer allerdings pausieren, erst in der zweiten Jahreshälfte kann er seine Aufholjagd in der Weltrangliste fortsetzen. 2016 hatte Federer aufgrund von Knieproblemen seine Saison nach dem Halbfinal-Aus in Wimbledon beendet und hat damit in der US-Hartplatzsaison keine Punkte zu verteidigen.

Zuletzt hatte Federer (5305 Punkte) im Oktober 2012 die Führung im ATP-Ranking inne. An der Spitze der Weltrangliste steht nach den ersten drei Monaten des Jahres weiterhin der britische Olympiasieger Andy Murray (11.960), der wie sein Verfolger Novak Djokovic (Serbien/7915) zuletzt wegen Ellbogenproblemen pausieren musste. Dritter ist Federers Landsmann Stan Wawrinka (5785) (Die Weltrangliste).