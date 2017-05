Mischa Zverev ist beim ATP-Masters-Turnier in Madrid an seiner Auftakthürde gescheitert.

Der ältere Bruder von München-Sieger Alexander Zverev unterlag dem Kroaten Borna Coric in der ersten Runde der mit 6,4 Millionen Euro dotierten Sandplatzveranstaltung mit 3:6, 6:7 (5:7).

uch Florian Mayer ist in Madrid ausgeschieden. Der 33-Jährige verlor gegen den Belgier David Goffin in der zweiten Runde mit 6:7 (3:7), 0:6. Erst am Vortag hatte der Bayreuther gegen Marcel Granollers seinen ersten Sieg im Jahr 2017 gefeiert.

Am Montag war bereits Philipp Kohlschreiber ausgeschieden.

