Der Hamburger Alexander Zverev befindet sich weiter auf Erfolgskurs.

Deutschlands derzeit bester Tennisprofi schaltete beim ATP-Masters in Rom im Achtelfinale Fabio Fognini mit 6:3, 6:3 aus.

Der Italiener hatte in der Runde zuvor überraschend den Weltranglistenersten Andy Murray (Großbritannien) aus dem Rennen geworfen. Zverev, Nummer 17 der Welt, benötigte für den Sieg im ersten Duell mit Fognini (Nr. 29) nur 78 Minuten.

Alexander Zverev trifft damit am Freitag im Viertelfinale entweder auf den Tschechen Tomas Berdych (Nr. 12) oder den Kanadier Milos Raonic (Nr. 5). Berdych hatte in der ersten Runde Alexanders älteren Bruder Mischa bezwungen. Alexander Zverev selbst hatte Berdych in der vergangenen Woche in Madrid besiegt. Gegen Raonic hat er noch nie gespielt.

Alexander Zverev ist in der ewigen Stadt der letzte deutsche Vertreter bei den Männern. Vor eineinhalb Wochen hatte er das Sandplatzturnier in München gewonnen, in der vergangenen Woche erreichte er in Madrid das Viertelfinale. Bei den Frauen sind am Donnerstag in Rom noch Julia Görges und Mona Barthel im Achtelfinale im Einsatz.