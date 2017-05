Deutschlands Tennis-Hoffnung Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Rom das Achtelfinale erreicht. Der an Nummer 16 gesetzte Hamburger gewann am Mittwoch gegen den Serben Viktor Troicki 6:3, 6:4 und trifft in der Runde der letzten 16 auf Fabio Fognini (Italien).

Fognini hatte am Dienstag überraschend den Weltranglistenersten Andy Murray (Großbritannien) bezwungen.

Zverev, Nummer 17 der Welt, verwandelte beim mit 6,4 Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier nach 1:22 Stunden seinen dritten Matchball. Im ersten Satz hatte er noch mit Nasenbluten zu kämpfen, gewann den Durchgang wie das Match aber letztlich souverän.

Vor eineinhalb Wochen hatte Zverev das Sandplatzturnier in München gewonnen, in der vergangenen Woche erreichte er beim Masters in Madrid das Viertelfinale.