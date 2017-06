Rom-Sieger Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier im niederländischen 's-Hertogenbosch ins Viertelfinale eingezogen.

Der 20-jährige Hamburger setzte sich erfolgreich gegen den Franzosen Adrian Mannarino in 55 Minuten mit 6:2, 6:3 durch. Nun trifft der Weltranglistenzehnte, der bei den French Open überraschend an seiner Auftakthürde gescheitert war, auf den an Position sieben gesetzten Nicolas Mahut oder Julien Benneteau (beide Frankreich).

Dustin Brown war in 's-Hertogenbosch bereits am Dienstag in Runde eins ausgeschieden