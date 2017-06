Tennis: Dustin Brown verliert in 's-Hertogenbosch in Runde eins

Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Dustin Brown ist die Nummer 90 der Weltrangliste © Getty Images

Für Dustin Brown ist beim Rasenturnier in in 's-Hertogenbosch bereits in der 1. Runde Endstation. Am Mittwoch greift Alexander Zverev ins Turniergeschehen ein.