Roger Federer (35) greift beim Rasenturnier in Halle/Westfalen nach seinem neunten Titel. Der Rekordsieger aus der Schweiz gewann im Halbfinale gegen den 14 Jahre jüngeren Russen Karen Chatschanow nach einer mäßigen Vorstellung mit 6:4, 7:6 (7:5). Nach 1:25 Stunden verwandelte Federer unter dem geschlossenen Stadiondach seinen ersten Matchball.

"Es war sofort zu sehen, dass es kein einfaches Match wird, es ist immer ungewiss gegen einen Spieler, den ich nicht so gut kenne", sagte Federer: "Am Schluss hat er mehr Druck von der Grundlinie gemacht. Man weiß nie genau, wohin er spielt. Seine Vorhand ist ein bisschen wild. Ich bin froh, dass er am Ende bei seinem Satzball und bei meinem Matchball verzogen hat."

Revanche gegen Zverev?

Im Endspiel am Sonntag (13.05 Uhr), seinem elften bei den Gerry Weber Open, bekommt es Federer mit Alexander Zverev (Nr. 4) oder Richard Gasquet (Frankreich) zu tun. Gegen Zverev hatte er im vergangenen Jahr im Halbfinale verloren, gegen Gasquet lautet seine Bilanz 15:2-Siege.

Federer winkt sein insgesamt 92. Turniersieg auf der Profitour und sein vierter in dieser Saison. Er hatte bei den Australian Open und den Masters in Indian Wells und Miami triumphiert, ehe er während der Sandplatzsaison pausierte.

Federer nicht gefordert

Gegen den Weltranglisten-38. Chatschanow musste Federer nach seinen Siegen gegen die deutsche Nummer zwei Mischa Zverev und Titelverteidiger Florian Mayer nicht an seine Leistungsgrenze gehen. Er konnte sich wie im zweiten Satz sogar einige Unkonzentriertheiten erlauben, als er beim Stand von 5:4 zum Matchgewinn aufschlug, Chatschanow jedoch wieder zurück ins Spiel kommen ließ.

Beinahe hätte Federer die Schwächephase in die Verlängerung gezwungen, doch Chatschanow vergab vor dem Tiebreak zwei Satzbälle. So blieb der Publikumsliebling auch nach dem vierten Spiel im Turnierverlauf ohne Satzverlust und sparte dank einiger Fehler seines Gegners Kraft für das Endspiel.

In Halle hat Federer von 2003 bis 2006, 2008 und von 2013 bis 2014 triumphiert. Seine Finalniederlagen kassierte er 2010 gegen den Australier Lleyton Hewitt und 2012 gegen Tommy Haas.