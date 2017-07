Der dreimalige Wimbledonsieger Novak Djokovic (Serbien) kommt vor dem Rasenhöhepunkt im englischen Tennis-Mekka wieder besser in Fahrt.

Der topgesetzte 30-Jährige gewann das Finale des ATP-Turniers in Eastbourne gegen den Franzosen Gael Monfils (Nr. 2) 6:3, 6:4 und feierte seinen erst zweiten Titel des Jahres.

Nur in Doha zu Jahresbeginn hatte er bislang einen Triumph verzeichnet.

In Wimbledon trachtet der schwächelnde Djokovic nach seinem ersten Grand-Slam-Titel seit den French Open im Vorjahr.

Sein Erstrundengegner im Südwesten Londons ist der Slowake Martin Klizan. Zuvor war Djokovic in dieser Saison bei den Australian Open in der zweiten Runde und beim Major in Paris im Viertelfinale gescheitert.