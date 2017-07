ATP-Turnier in Gstaad: Dustin Brown im Achtelfinale

vergrößernverkleinern Dustin Brown trifft im Achtelfinale in Gstaad auf Denis Istomin © Getty Images

Dustin Brown steht beim ATP-Turnier in Gstaad in der Runde der besten 16. Auf dem Weg dorthin muss der 32-Jährige wegen Regens lange Wartezeiten in Kauf nehmen.