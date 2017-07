Tennisprofi Maximilian Marterer hat beim ATP-Turnier in Kitzbühel den Einzug in die zweite Runde verpasst.

Der 22 Jahre alte Qualifikant verlor gegen den Serben Dusan Lajovic 5:7, 6:7 (4:7) und muss weiterhin auf seinen ersten Sieg in einem ATP-Hauptfeld warten. Lajovic trifft in der zweiten Runde auf Gilles Simon (Frankreich/Nr. 4).

In Kitzbühel sind außerdem noch Tommy Haas, Jan-Lennard Struff, Gstaad-Finalist Yannick Hanfmann und der zuletzt an den Adduktoren angeschlagene Philipp Kohlschreiber am Start.