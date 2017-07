Die beiden deutschen Tennisprofis Peter Gojowczyk und Tobias Kamke stehen beim ATP-Turnier in Newport/USA im Achtelfinale. Der Münchner Gojowczyk setzte sich in seinem Erstrundenmatch gegen den Amerikaner Thai Son Kwiatkowski mit 6:3, 6:3 durch. Er verwandelte seinen ersten Matchball nach 52 Minuten. Der Lübecker Kamke besiegte Taylor Fritz (ebenfalls USA) in 69 Minuten ebenfalls mit 6:3, 6:3.

In der nächsten Runde trifft der Weltranglisten-131. Gojowczyk auf den an Position fünf gesetzten Victor Estrella Burgos (Dominikanische Republik) oder Konstantin Krawtschuk aus Russland. Kamke bekommt es mit dem an Position drei gesetzten Adrian Mannarino (Frankreich) zu tun.

Kamke in dieser Saison zum ersten Mal im Achtelfinale

Für Gojowczyk ist es das zweite Achtelfinale der Saison. Auch in Stuttgart erreichte der 27-Jährige die Runde der letzten 16. In Wimbledon überstand er zuletzt ebenfalls die erste Runde.

Der 31-jährige Kamke ist zum ersten Mal in dieser Saison in die Runde der letzten 16 eingezogen. Das ATP-Turnier in Montpellier im Februar war die bislang einzige Veranstaltung, bei der er es ins Hauptfeld geschafft hatte. Dort war er in der ersten Runde gegen Daniil Medwedew (Russland) ausgeschieden.