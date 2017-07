Routinier Florian Mayer hat bei den 111. German Open in Hamburg als erster deutscher Spieler das Viertelfinale erreicht. Der 33-Jährige setzte sich nach einer kämpferisch starken Vorstellung in der zweiten Runde 6:3, 4:6, 6:4 gegen Andrej Kusnezow durch. Der Russe hatte zuvor den an Nummer zwei gesetzten Pablo Cuevas aus Uruguay aus dem Turnier geworfen.

"Ich war mehrmals kurz vor dem völligen Ausrasten. Es ist so schwer, gegen ihn zu spielen", sagte Mayer bei Sky: "Das ist das neue Tennis, das ist nur noch bum-bum. Entweder er trifft ihn oder er spielt ihn raus. Er hat es gut gemacht, aber ich bin tough geblieben und habe dagegengehalten." Er sei "völlig überwältigt".

Mayer, Nummer 101 der Welt, ließ sich auch von schwächeren Phasen in seinem Spiel nicht aus der Ruhe bringen und trifft nun auf den Sieger der Partie Cedrik-Marcel Stebe gegen Diego Schwartzman (Argentinien/Nr. 6). Am Donnerstag spielen zudem noch Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff um den Einzug ins Viertelfinale.

Von acht gestarteten Deutschen hatten es vier ins Achtelfinale geschafft. Lokalmatador und Publikumsliebling Tommy Haas (39) war am Dienstag in der ersten Runde am Argentinier Nicolas Kicker gescheitert. Die Zverev-Brüder Alexander und Mischa hatten Turnierdirektor Michael Stich eine Absage erteilt.