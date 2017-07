Philipp Kohlschreiber steht zum zweiten Mal in seiner Karriere im Halbfinale der German Open in Hamburg.

Der 33-Jährige gewann am Freitag auf dem Center Court am Rothenbaum sein Viertelfinale gegen den Argentinier Nicolas Kicker 7:6 (8:6), 4:6, 6:4 und trifft nun auf den Sieger der Partie Florian Mayer oder Diego Schwartzman (Argentinien/Nr. 6). Ein deutsch-deutsches Halbfinale hat es an der Elbe zuletzt 1992 gegeben.

Kohlschreiber gelang gegen Kicker, der in der ersten Runde Lokalmatador und Publikumsliebling Tommy Haas rausgeworfen hatte, ein Traumstart. Nach nicht einmal 20 Minuten lag die Nummer 58 der Welt 4:0 vorne, spielte anschließend aber zu fahrig und gab die Kontrolle aus der Hand.

Doch Kohlschreiber zeigte wie in der ganzen Woche bisher in Hamburg dann im Tiebreak sowie dem weiteren Spielverlauf seine Kämpferqualitäten und ließ sich auch von Muskelproblemen am rechten Oberschenkel im dritten Satz nicht aufhalten. Seine Behandlungspause brachte Kicker allerdings auch völlig aus dem Konzept.

2014 stand Kohlschreiber, der am Rothenbaum erstmals von seinem neuen Trainer Markus Hipfl betreut wird, ebenfalls in Hamburg im Halbfinale - damals verlor er dann gegen den späteren Sieger Leonardo Mayer.

Der Argentinier, der diesmal nur über die Lucky-Loser-Regelung ins Feld rutschte, steht nun auch wieder in der Vorschlussrunde und trifft dort auf seinen Landsmann Federico Delbonis. Als bisher letzter Deutscher konnte der heutige Turnierdirektor Michael Stich 1993 am Rothenbaum gewinnen.