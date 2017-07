Lokalmatador Tommy Haas ist bei den 111. German Open in Hamburg auch im Doppel früh gescheitert. An der Seite von Daniel Altmaier verlor der Altmeister in der ersten Runde 6:7, 6:7 gegen das Duo Julian Knowle/David Marrero (Österreich/Spanien).

Nach dem Aus gab es noch einmal warmen Applaus für Haas, der 20 Jahre nach seinem Debüt am Rothenbaum zum letzten Mal in seiner Geburtsstadt aufschlug.

Am Dienstag hatte der 39 Jahre alte Haas im Einzel in der ersten Runde gegen den Argentinier Nicolas Kicker keine Chance. "Tschüss Hamburg, vielen Dank für alles. Ich komme wieder - als Zuschauer", hatte er danach gesagt. Spätestens am Ende des Jahres will Haas nach zahlreichen Verletzungen und Operationen seine Karriere beenden.