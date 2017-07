Tennisprofi Yannick Hanfmann ist im Schweizer Gstaad zum zweiten Mal in ein ATP-Viertelfinale eingezogen. Der 25-Jährige besiegte den an Nummer drei gesetzten Spanier Feliciano Lopez im Achtelfinale 7:6, (7:5), 3:6, 6:1 und trifft in der nächsten Runde auf Henri Laaksonen (Schweiz) oder Joao Sousa (Portugal/Nr. 8).

Hanfmann, die Nummer 170 der Welt, hatte im Mai in München bei seinem ersten ATP-Start überhaupt bereits die Runde der letzten Acht erreicht. In Stuttgart war es für ihn im Juni bis ins Achtelfinale gegangen.

Nach dem Ausscheiden von Dustin Brown und Daniel Brands ist Hanfmann beim Sandplatzturnier in Gstaad der letzte Deutsche im Feld.