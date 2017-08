Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev greift beim ATP-Turnier in Washington nach seinem vierten Titel in diesem Jahr.

Der Weltranglistenachte aus Hamburg bezwang im Halbfinale der mit 2,002 Millionen Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung den früheren US-Open-Finalisten Kei Nishikori (Japan) mit 6:3, 6:4. Im Endspiel wartet auf Zverev der Südafrikaner Kevin Anderson, Nummer 45 im ATP-Ranking.

Der 20-jährige Zverev, der in Washington erstmals vom früheren Branchenprimus Juan Carlos Ferrero (Spanien) betreut wird, bot gegen den sieben Jahre älteren Nishikori eine überaus konzentrierte Leistung. Bei eigenem Aufschlag gab Zverev gegen die Nummer neun der Welt lediglich sieben Punkte ab.

Nach nur 63 Minuten verwandelte der Hamburger, der für die Vorbereitung auf die US Open (ab 28. August) auf einen Start beim Sandplatzturnier in seiner Heimatstadt verzichtet hatte, seinen ersten Matchball. Zverev gewann in diesem Jahr bereits die Turniere in Montpellier, München und Rom.