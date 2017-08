Alexander Zverev hat sich nach seinem Titel in Washington D.C. in der Jahreswertung um zwei Plätze verbessert und das Saisonfinale der acht besten Tennisprofis im November in London weiter fest im Blick.

Der 20 Jahre alte Hamburger hat als Vierter bereits mehr als 1000 Punkte Vorsprung auf Rang neun, zudem fallen der Schweizer Stan Wawrinka (5.) und der Serbe Novak Djokovic (7.) noch aus der Wertung. Beide haben ihre Saison bereits beendet.

In der Weltrangliste bleibt Zverev, der nach einem einseitigen Finale (6:4, 6:4) gegen Kevin Anderson (Südafrika) seinen fünften Titel auf der ATP-Tour feierte, Achter. Sein Bruder Mischa (29) liegt auf Platz 26, Philipp Kohlschreiber (33) rückte nach seinem Triumph in seiner Wahlheimat Kitzbühel um zehn Plätze auf Rang 37 vor.

Auch Görges macht Plätze gut

Auf der WTA-Tour kehrte Andrea Petkovic (Darmstadt) nach ihrem Halbfinaleinzug in Washington unter die besten 100 Spielerinnen zurück und ist nun 87. Julia Görges (Bad Oldesloe), die im Endspiel in drei Sätzen der Russin Jekaterina Makarowa unterlag, verbesserte sich auf Platz 35 und ist damit weiterhin zweitbeste Deutsche hinter der zweimaligen Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber (Kiel) auf Platz drei.

An der Spitze gab es weder bei den Männern noch bei den Frauen Veränderungen.

Der derzeit verletzte Andy Murray (Großbritannien) muss allerdings um seinen Platz an der Spitze zittern, Rafael Nadal (Spanien) kann ihn beim Masters in Montreal in dieser Woche ablösen. Die WTA-Weltrangliste führt weiter Karolina Pliskova (Tschechien) vor Simona Halep (Rumänien) an.