Philipp Kohlschreiber (33) darf weiter auf seinen zweiten Triumph beim Sandplatzturnier in seiner Wahlheimat Kitzbühel hoffen.

Der Weltranglisten-47. setzte sich im Viertelfinale gegen den Serben Dusan Lajovic nach 2:32 Stunden 4:6, 6:4, 7:6 (7:5) durch und spielt am Freitag gegen Fabio Fognini um den Einzug ins Endspiel.

Vor zwei Jahren hatte Kohlschreiber in den Tiroler Alpen einen seiner bislang sieben Turniersiege auf der ATP-Tour gefeiert.

Nach den German Open steht Kohlschreiber in der zweiten Woche in Folge im Halbfinale. Am Hamburger Rothenbaum hatte er das Match gegen seinen langjährigen Weggefährten Florian Mayer nach gewonnenem ersten Satz wegen einer Adduktorenverletzung aufgegeben.

In diesem Jahr hat Kohlschreiber bislang ein Endspiel erreicht: Beim Sandplatzturnier in Marrakesch/Marokko unterlag er knapp dem Kroaten Borna Coric.