Mischa Zverev hat beim ATP-Turnier in Cincinnati/Ohio das Achtelfinale verpasst.

Der 29-Jährige verlor am Mittwoch seine Zweitrundenpartie gegen den Spanier Pablo Carreno Busta mit 3:6, 6:7 (2:7). Der Hamburger hatte dabei mit Nackenproblemen zu kämpfen und musste sich nach dem ersten Satz lange vom Physiotherapeuten behandeln lassen.

Zverevs neun Jahre jüngerer Bruder Alexander, der am vergangenen Wochenende in Montreal den zweiten Masters-Titel seiner Karriere gewonnen hatte, kämpft nach einem Freilos in Runde eins am Mittwochabend gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe um den Achtelfinaleinzug.

Dieser hatte zuvor beim mit 5,627 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier Qualifikant Maximilian Marterer ausgeschaltet.