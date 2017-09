Mischa Zverev und Peter Gojowczyk sind in China jeweils im Achtelfinale gescheitert. Zverev unterlag dem Israeli Dudi Sela beim ATP-Turnier in Shenzhen mit 3:6, 7:5, 2:6. Gojowczyk (München) musste sich in Chengdu dem ehemaligen Australian-Open-Finalisten Marcos Baghdatis aus Zypern 7:5, 3:6, 2:6 geschlagen geben.

In Shenzhen ist damit aus deutscher Sicht nur noch Alexander Zverev vertreten. Der topgesetzte Weltranglistenvierte spielt im Achtelfinale gegen Steve Darcis (Belgien). In Chengdu war Gojowczyk, der am Sonntag in Metz seinen ersten Titelgewinn auf der ATP-Tour gefeiert hatte, der letzte verbliebene Deutsche im Feld.