Alexander Zverev hat nach seinem vorzeitigen Aus in Shenzhen beim ATP-Turnier in Peking zurück in die Erfolgsspur gefunden.

Der 20-Jährige setzte sich in seiner Auftaktpartie im Achtelfinale gegen den Briten Kyle Edmund mit etwas Mühe mit 6:3, 7:6 (7:3) durch.

Im Viertelfinale bekommt es der an Nummer zwei gesetzte Hamburger mit dem Italiener Fabio Fognini zu tun.

Am vergangenen Donnerstag hatte sich der Weltranglistenvierte beim Turnier in Shenzhen im Viertelfinale mit einer überraschenden Niederlage gegen Damir Dzumhur vorzeitig verabschiedet.

Schon vor seinem ersten Match in Peking hatte die Spielervereinigung ATP Zverev in Peking zum Mediengespräch gebeten. In dem referierte Deutschlands Spitzenspieler über die hohen Erwartungen an seine Person und seinen Durchbruch in diesem Jahr.

"Ich habe schon in frühester Jugend gelernt, mit Druck und Erwartungen umzugehen", sagte Zverev: "Je mehr Matches man gewinnt, desto höher werden dann natürlich diese Erwartungen."

Sein Motto sei, nichts von außen an sich heranzulassen. "Es ist schön, wenn große Spieler mir eine Zukunft als Nummer eins prophezeien, aber der Weg dorthin bedeutet nichts anderes als harte Arbeit, und das jeden Tag", sagte Zverev. Er habe sich angewöhnt, nur noch auf die Ratschläge seines "inner circle" zu hören: "Meine Familie, mein Trainerteam, was die sagen, ist für mich relevant."

Man dürfe niemals aufhören, sich zu verbessern, das sei auch das Credo von Größen wie Rafael Nadal und Roger Federer: "Für mich die beiden besten Spieler aller Zeiten. Ich hoffe, ich kann dem, was sie erreicht haben, eines Tages ein wenig näher kommen."

Das Jahr 2017 sei für ihn ein ganz spezielles gewesen, sagte Zverev. "Mein Spiel war in den letzten Monaten beständiger, das ist sicher etwas, was ich enorm verbessert habe." Außerdem habe er nur wenige schlechte Matches verloren: "Natürlich passiert das immer wieder, dass man schlechte Matches dann auch verliert. Aber ich habe in diesem Jahr viele gewonnen, das ist der Punkt."