Der Weltranglistendritte Alexander Zverev hat es bei der ATP-WM in London (12. bis 19. November) in der Boris-Becker-Gruppe mit dem Weltranglistenzweiten Roger Federer (Schweiz), dem Kroaten Marin Cilic und dem US-Amerikaner Jack Sock zu tun. Das ergab die von Boris Becker am Mittwoch höchstpersönlich vorgenommene Auslosung in London.

In der Pete-Sampras-Gruppe spielen der Weltranglistenerste Rafael Nadal (Spanien), Dominic Thiem (Österreich), Grigor Dimitrow (Bulgarien) und David Goffin (Belgien). Vorjahressieger Andy Murray (Großbritannien) ist wegen andauernder Hüftprobleme in der Reha und kann seinen Titel daher nicht verteidigen.

Die Matches der Pete-Sampras-Gruppe beginnen am Sonntag, die Boris-Becker-Gruppe greift am Montag ins Geschehen ein. Zverev ist seit Rainer Schüttler im Jahr 2003 der erste Deutsche beim Saisonfinale. Deutsche Siege gab es bei dem seit 1970 ausgetragenen Turnier durch Boris Becker (1988, 1992, 1995) und Michael Stich (1993).