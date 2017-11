Tennis-Oldie Radek Stepanek (38) hat nach 21 Jahren auf der ATP-Tour seine aktive Laufbahn beendet. Dies gab der zweimalige Davis-Cup-Sieger mit Tschechien am Dienstag in Prag bekannt. "Ich wollte so lange wie möglich spielen", sagte Stepanek, der in den letzten Jahren von zahlreichen Verletzungen geplagt war. Zuletzt unterzog sich Stepanek einer Operation an der Lendenwirbelsäule, sein letztes Match datiert von den Australian Open im Januar.

Stepanek gewann 18 Turniere

Stepanek gewann im Einzel insgesamt fünf Titel auf der Tour, in der Weltrangliste kletterte er im Juli 2006 bis auf Position acht. Im Doppel feierte der Rechtshänder 18 Turniersiege. Seine größten Erfolge waren dabei die Titelgewinne bei den Grand-Slam-Turnieren in Melbourne (2012) und New York (2013) an der Seite des Inders Leander Paes.

2012 und 2013 gewann er auch mit dem tschechischen Team den Davis Cup. Stepanek avancierte dabei zum ersten Spieler, der in zwei aufeinander folgenden Endspielen das entscheidende fünfte Match gewann.