Alexander Zverev wird ab Montag als erst vierter Deutscher unter den besten Drei der Weltrangliste geführt werden.

Der 20 Jahre alte gebürtige Hamburger rückt durch die Viertelfinalniederlage des Kroaten Marin Cilic beim Masters-Turnier in Paris um eine Position im ATP-Ranking vor. Aus deutscher Sicht waren zuvor nur Boris Becker, Michael Stich und Tommy Haas so hoch platziert gewesen.

Zverev, der in Paris schon in der zweiten Runde am Niederländer Robin Haase gescheitert war, spielt in diesem Jahr die bislang beste Saison seiner noch jungen Karriere und sicherte sich fünf Turniersiege (Rom, Montreal, Washington, München, Montpellier).

In der Weltrangliste liegen nur noch der zehnmalige French-Open-Sieger Rafael Nadal (Spanien/Nr. 1) und Grand-Slam-Rekordgewinner Roger Federer (Schweiz/Nr. 2) vor Zverev.