Debütant Grigor Dimitrow ist mit einem hart erkämpften Erfolgserlebnis in das ATP-Finale in London gestartet. Der Weltranglistensechste aus Bulgarien besiegte in seinem ersten Gruppenspiel den Österreicher Dominic Thiem (Nr. 4) mit 6:3, 5:7, 7:5.

Nach 2:21 Stunden verwandelte Dimitrow seinen dritten Matchball. Der 26-Jährige verschaffte sich damit eine gute Ausgangsposition für das Erreichen des Halbfinals beim Saison-Abschlussturnier.

In den weiteren Matches der Pete-Sampras-Gruppe trifft Cincinnati-Gewinner Dimitrow am Mittwoch und Freitag auf Branchenführer Rafael Nadal und David Goffin (Nr. 7). Der Spanier und der Belgier stehen sich am Montagabend in der 17.500 Zuschauer fassenden Arena gegenüber.

French-Open-Rekordchampion Nadal hat das mit acht Millionen Dollar dotierte ATP-Finale in zwölf Anläufen noch nie gewinnen können.

Schlechte Bilanz für Thiem

Dominic Thiem, den seit Wochen wunde Stellen zwischen den Zehen behindern, hat damit nach seinem Achtelfinal-Aus bei den US Open nur zwei von acht Matches auf der Tour gewinnen können.

Auch gegen Dimitrow verlief für den 24-Jährigen aus Wiener Neustadt nicht alles nach Wunsch.

Thiem verlor seinen Aufschlag zum 2:4 und ermöglichte Dimitrow nach 38 Minuten mit einem Returnfehler den Gewinn des ersten Satzes.

2,55 Millionen Dollar winken

In dem kurzweiligen Duell der beiden Profis mit einhändiger Rückhand steigerte sich Thiem im Anschluss. Im entscheidenden Durchgang gelang Dimitrow dann das Break zur 6:5-Führung.

Thiem war bei seiner ersten Teilnahme am ATP-Finale 2016 mit einem Sieg aus drei Partien nach der Gruppenphase ausgeschieden.

Dem ungeschlagenen Gewinner von London winkt ein Preisgeld in Höhe von 2,55 Millionen Dollar. Deutsche Siege gab es bei dem seit 1970 ausgetragenen Hallenturnier durch Boris Becker (1988, 1992, 1995) und Michael Stich (1993).