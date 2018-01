Mischa Zverev hat beim ATP-Turnier in Brisbane das Achtelfinale erreicht.

Der ältere der beiden Zverev-Brüder gewann sein Auftaktmatch gegen den australischen Qualifikanten John-Patrick Smith mit 6:4, 7:5 und trifft nun auf Federico Delbonis (Argentinien) oder den Russen Andrej Rublew.

Mischa Zverev ist in Brisbane an Nummer acht gesetzt. Sein jüngerer Bruder Alexander vertritt in dieser Woche gemeinsam mit Angelique Kerber die deutschen Farben beim Hopman-Cup in Perth.