Der Trip auf die Trauminsel Hawaii wurde für das deutsche Fed-Cup-Team zum Albtraum: Nach Hymnen-Skandal, Verletzungs-Pech und Wetter-Chaos verpasste die Mannschaft von Barbara Rittner durch ein 0:3 gegen Gastgeber USA auf Maui das Halbfinale und muss am 22./23. April in die Playoffs um den Klassenerhalt in der Weltgruppe. Damit ist frühstens im November 2018 ein neuer Angriff auf den ersehnten dritten Fed-Cup-Titel nach 1987 und 1992 möglich.

Die 6:3, 4:6, 0:6-Niederlage von Andrea Petkovic (Darmstadt) im Spitzeneinzel gegen Australian-Open-Halbfinalistin Coco Vandeweghe besiegelte das vorzeitige Aus der Mannschaft von Bundestrainerin Barbara Rittner. Das noch zu spielende Doppel hat nur noch statistischen Wert, das vierte Einzel entfällt. Wer der Gegner im Playoff-Duell am 22./23. April ist, wird am Dienstag ausgelost.

Petkovic verliert zehn Spiele in Folge

Petkovic konnte nach einer bis dahin ganz starken Vorstellung eine 4:2-Führung im zweiten Satz nicht nutzen. Die Weltranglisten-51. ließ sich trotz des Vorsprungs durch die provokanten Verletzungspausen von Vandeweghe komplett aus dem Tritt bringen und gab die letzten zehn Spiele in Folge ab.

Nach dem zweiten Satz hatte die 29-jährige Petkovic ihren Schläger zertrümmert. Die amerikanische Nummer eins Vandeweghe dehnte die Unterbrechungen immer wieder aus. Sie ließ sich fast am ganzen Körper mit Eis behandeln und wechselte aufreizend langsam ihre Schuhe.

Kerber fehlt

Petkovic hatte vor dem Spiel mit dem Rücken zur Wand gestanden, weil Deutschland nach der verletzungsbedingten Aufgabe von Julia Görge im zweiten Match schon mit 0:2 zurücklag.

Auf Hawaii mussten die Gäste auf ihre Nummer eins Angelique Kerber verzichten, die ab Montag beim WTA-Turnier in Doha an den Start geht. Allerdings hat die Weltranglistenzweite bereits gesagt, dass sie für einen Fed-Cup-Einsatz im April zur Verfügung steht.

Bereits am Samstag hatte sich angedeutet, dass sich im direkt am Pazifik gelegenen Royal Lahaina Resort scheinbar alles gegen die ohne die ihre beste Spielerin angetretenen Gäste verschworen hatte. Bei der Eröffnungszeremonie sang der Solist die erste Strophe des Deutschlandliedes ("Deutschland, Deutschland über alles") und schockierte damit Athletinnen und Zuschauer.