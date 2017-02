Das deutsche Fed-Cup-Team steht im Erstrundenspiel gegen Gastgeber USA auf Hawaii mit dem Rücken zur Wand: Da Julia Görges (Bad Oldesloe) wegen einer Verletzung am Meniskus- und Innenband-Komplex des linken Kniegelenkes das am Samstag wegen Regens beim Stand von 3:6, 1:3 abgebrochene Match gegen Coco Vandeweghe am Sonntag nicht fortsetzen konnte, liegt die DTB-Auswahl mit 0:2 in Rückstand.

"Eine sportliche tennisspezifische Belastung ist nicht möglich. Das Kniegelenk wird jetzt behandelt und mit Tape-Verbänden ruhig gestellt", teilte Mannschaftsarzt Didi Wolter am Sonntag mit und kündigte an: "Nach Rückreise und Ankunft in Deutschland wird umgehend eine MRT-Untersuchung stattfinden, um das genaue Ausmaß der Verletzung feststellen zu können."

Rekordgewinner USA (17 Titel) braucht aus den noch ausstehenden drei Partien noch einen Sieg, um ins Halbfinale gegen Titelverteidiger Tschechien einzuziehen.

Görges-Ersatz noch unklar

Am Sonntag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) spielt zunächst im Spitzeneinzel Andrea Petkovic gegen Australian-Open-Halbfinalistin Coco Vandeweghe. Wer danach gegen die amerikanische Nummer zwei Alison Riske antritt, steht noch nicht fest. Laura Siegemund (Metzingen) plagte sich zuletzt mit einer Armverletzung. Gut möglich, dass Carina Witthöft (Hamburg) zu ihrem ersten Fed-Cup-Einsatz kommt. Das Doppel würde die Begegnung abschließen.

Die DTB-Auswahl, die auf ihre Nummer eins Angelique Kerber verzichten musste, würde bei einer Niederlage wie bereits 2016 die Play-offs um den Klassenerhalt (22./23.April) der Weltgruppe bestreiten müssen. Die Relegations-Duelle werden am Dienstag ausgelost.

Petkovic hatte das Eröffnungseinzel im Royal Lahaina Resort am Samstag gegen Riske mit 6:7 (10:12), 2:6 verloren. Danach war Görges unmittelbar vor der Verschiebung ihres Spiels auf der Grundlinie ausgerutscht und hatte sich das linke Knie verdreht. Die Partie gegen Australian-Open-Halbfinalistin Vandeweghe wurde letztlich nach drei Regenunterbrechungen und einer Wartezeit von insgesamt knapp vier Stunden um einen Tag verschoben.

Würde die Mannschaft von Teamchefin Barbara Rittner auf Hawaii doch noch gewinnen, würde sie im Halbfinale am 23. und 24. April zu Hause auf Titelverteidiger Tschechien treffen. Zuletzt hatte die DTB-Equipe 2014 im Endspiel gestanden, damals in Prag aber gegen die Tschechinne n mit 1:3 verloren.