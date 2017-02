Fed-Cup-Teamchefin Barbara Rittner hat für die Einzel im Erstrundenduell gegen Gastgeber USA auf Hawaii Andrea Petkovic und Julia Görges nominiert.

Das Eröffnungsmatch auf dem mittelschnellen Hardcourt im Royal Lahaina Resort bestreiten am Samstag (22.00 Uhr MEZ/DAZN) die Weltranglisten-51. Petkovic und Alison Riske (WTA-Nr. 40).

Coco Vandeweghe fordert Andrea Petkovic und Julia Görges

Danach stehen sich Görges (WTA-Nr. 57) und Australian-Halbfinalistin Coco Vandeweghe (WTA-Nr. 20) gegenüber.

Das ergab die Auslosung am Freitagmittag Ortszeit im Garten des Mannschaftshotels, das direkt am Pazifik liegt. Alle Spielerinnen waren mit Blumenketten um den Hals erschienen.

Am Sonntag (21.00 MEZ/DAZN) trifft im Spitzeneinzel zunächst Petkovic auf die amerikanische Nummer eins Vandeweghe, ehe Görges gegen Riske spielt. Für das Doppel nominierte Rittner pro forma die beiden Debütantinnen Laura Siegemund/Carina Witthöft.

Bei den Amerikanerinnen wurden die derzeit weltbeste Doppelspielerin Bethanie Mattek-Sands und Vandeweghe aufgestellt.

Rittner sowie die amerikanische Teamchefin Kathy Rinaldi haben am Sonntag aber noch die Chance, Veränderungen an der Aufstellung vorzunehmen. Stuttgart-Finalistin Siegemund hatte sich in den vergangenen Tagen mit Problemen am rechten Arm geplagt und musste sich oft behandeln lassen.

Wettervorhersage bereitet Sorgen

In einer etwaigen Halbfinalpartie am 22./23. April gegen den Gewinner des Erstrundenduells zwischen Titelverteidiger Tschechien und Spanien würde das deutsche Team Heimrecht genießen. Bei einer Niederlage auf Hawaii müsste man wie 2016 in die Playoffs um den Klassenerhalt in der Weltgruppe.

Sorgen bereitet auf Maui indes der Wetterbericht für Samstag und Sonntag, der etliche Regenschauer und Windböen vorhersagt. Zuletzt hatte die Rittner-Auswahl 2014 das Finale erreicht, dort aber deutlich gegen Gastgeber Tschechien (1:3) in Prag verloren.

Von den bisherigen 13 Duellen gegen Rekordsieger USA (17 Titel) konnte die deutsche Mannschaft fünf gewinnen (acht Niederlagen). Beim bislang letzten Vergleich siegte das DTB-Team 2011 allerdings mit 5:0 in Stuttgart.