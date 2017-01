Der Herr der Asse hat wieder zugeschlagen: Mit 75 direkten Aufschlagpunkten hat sich der Kroate Ivo Karlovic (37) bei den Australian Open in Melbourne in die zweite Runde serviert.

Der 2,11-m-Hüne besiegte den Argentinier Horacio Zeballos in einem epischen Tennis-Krimi über 5:14 Stunden 6:7 (6:8), 3:6, 7:5, 6:2, 22:20 und stellte damit eine Bestmarke beim ersten Grand Slam des Jahres auf.

Die 75 Asse bedeuten für Karlovic allerdings keinen persönlichen Rekord. Im Davis Cup gegen den Tschechen Radek Stepanek brachte er es 2009 auf 78 Asse.

Die Bestmarke auf der Profitour hält der Amerikaner John Isner, der im längsten Tennismatch der Geschichte (11:05 Stunden, 70:68 im 5. Satz) gegen den Franzosen Nicolas Mahut 2011 in Wimbledon 112 Asse schlug.

Der an Position 20 gesetzte Karlovic trifft in seinem Zweitrundenmatch am Donnerstag auf den Australier Andrew Whittington.