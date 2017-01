Novak Djokovic hat die erste Hürde auf dem Weg zum anvisierten siebten Australian-Open-Triumph souverän aus dem Weg geräumt.

Der an Position zwei gesetzte Serbe bezwang in seinem Auftaktmatch den Spanier Fernando Verdasco mit 6:1, 7:6 (7:4), 6:2. "Ich fühle mich hier in Melbourne immer wie zu Hause. Immer wenn ich hier lande, kommen die tollen Gefühle zurück", sagte Djokovic bei seinem ersten Auftritt bei einem Grand-Slam-Turnier nach der Trennung von seinem Trainer Boris Becker.

Im Halbfinale des Turniers in Doha hatte der zwölfmalige Major-Sieger jüngst fünf Matchbälle gegen Verdasco abwehren müssen. Diesmal agierte Djokovic in der Rod-Laver-Arena souverän und hatte nur im zweiten Satz leichte Probleme.

Der 29-Jährige kann im Melbourne Park seinen siebten Australian-Open-Titel holen und damit zum alleinigen Rekordgewinner werden. Der Australier Roy Emerson hat das Grand-Slam-Turnier in seiner Heimat ebenfalls sechsmal gewonnen.