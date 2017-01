Novak Djokovic scheidet bei den Australian Open in Runde zwei aus

Novak Djokovic scheidet bei den Australian Open in Runde zwei aus Sensation! Djokovic ist raus

vergrößernverkleinern Novak Djokovic scheidet nach einem Krimi sensationell bei den Australian Open aus © Getty Images

Novak Djokovic scheitert in der zweiten Runde der Australian Open sensationell an Denis Istomin. In einem Fünfsatz-Krimi liefert Istomin eine couragierte Vorstellung.